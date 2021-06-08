Чита, , 09:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 8 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 683, причём 61 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 832 пациента (+25 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 841 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 39 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за последние сутки), 13 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за последние сутки).

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