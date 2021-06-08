Ульяновск, , 06:41 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё более 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последние сутки официально подтверждено 83 случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в пандемию выявлено 56 604 случая.

С начала пандемии проведено 920 943 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, обследование прошли 882 175 жителей Ульяновской области. В настоящее время под наблюдением находится 8742 контактных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе победили болезнь 53 944 пациента (95,44%), умерли 1440 пациентов с коронавирусом.