Элиста, , 09:43 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 9 июня. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 172 пациента с коронавирусом, из них 15 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 366 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 987 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 309 носителей инфекции.

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