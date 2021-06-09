Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Более 380 тыс. добровольцев завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции в Ростовской области, получив оба компонента антиковидного препарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 июня.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 480 497 человек (+ 5572 за сутки), обе дозы антиковидной вакцины получили 380 228 человек (+ 7076 за сутки).

Напомним, что в Ростовской области всего поступило почти 545 тысяч доз антиковидной вакцины. В наличии осталось порядка 10% комплектов. В очереди на прививку остаются 6,3 тысячи жителей Ростовской области.

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