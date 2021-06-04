Элиста, , 11:21 — REGNUM Ещё 20 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 4 июня. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Лечение в стационарах получают 174 пациента с COVID-19, из них состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. 560 жителей республики отправлены на самизоляцию.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 902 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 230 носителей инфекции.

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