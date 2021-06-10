Абакан, , 08:26 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Абакан, где выявлено 17 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«11 человек обратились с признаками ОРВИ; 6 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией; 13 случаев — семейные контакты, еще 6 — служебные; 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте», — добавили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике выявили более 5,9 тыс. случаев заражения, выздоровели к настоящему времени 5,4 тыс. человек. На лечении в стационарах республики находятся 158 пациентов, ещё 153 носителя лечатся амбулаторно.