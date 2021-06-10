Ульяновск, , 12:55 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 10 июня, за последние сутки COVID-19 стал причиной смерти 13 жителей в Ульяновской области. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе умерли 1460 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 1093 жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, после прививки от COVID-19 врачи рекомендуют отдых и отсутствие физических нагрузок. При этом после вакцинации жители также обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

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