Иркутск, , 07:30 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2629 человек, причём вновь семь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 10 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 71 099 человек (+118 за последние сутки).

Госпитализированы 1601 (+73 за последние сутки). Выздоровели 69 093 пациента (+116 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 283 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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