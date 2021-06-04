Курган, , 14:07 — REGNUM В Курганской области к 4 июня подтверждёно 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 4 июня выявлено 21 535 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 500 человек, скончались 420 пациентов с COVID-19.