Москва, , 16:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал как он перенес вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Путин поведал сегодня, 12 июня, в ходе общения с героями труда и лауреатами государстенных премий Российской Федерации.

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Путин рассказал, что после первого укола у него не было никаких симптомов. Однако после второго укола у него немного поднялась температура тела, но вскоре она нормализовалась.

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было», — сообщил президент России.

Напомним, что Путин вакцинировался от коронавируса еще весной. После вакцинации Путин информировал, что, по словам врачей, у него хороший иммунный ответ на вакцину.

Примечательно, что Путин не стал раскрывать информацию о том, какой именно вакциной он привился.