Элиста, , 11:28 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 4 июня.

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За весь период пандемии COVID-19 не смог победить 381 житель Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что за прошедшие сутки в республике выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 12 человек.

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