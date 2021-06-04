Барнаул, , 07:30 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3264 человека, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 532 человека, +24 за последние сутки) и ОРВИ (30 352 человека, +26 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 144 (+8 за последние сутки), из них 51 подключены к аппаратам ИВЛ (+11 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2541 детей (+1 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 867 человек, +55 за последние сутки) новый вирус победили 46 748 человек (+56 за последние сутки).

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