Москва, , 11:37 — REGNUM За последние сутки в России выявили 11 699 случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Суточный прирост оказался максимальным с 26 февраля 2021 годы.

Лидером среди регионов является Москва — 5245 новых выявленных случаев. Кроме того, в числе лидеров оказались Санкт-Петербург и Подмосковье.

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 383 человека. Выздоровели 10 096 ковид-пациентов.

С начала распространения коронавируса в России, по данным штаба, зафиксировано 5 167 949 случаев заражения.