Липецк, , 16:24 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 июня.

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Всего в регионе скончались 796 человек.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 176 человек.

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