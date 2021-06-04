Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирской области для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля решено частично перепрофилировать городскую клиническую больницу №12 — для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска. Также будет переориентирован Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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При этом, оба этих медучреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю.

Решение принято, в том числе, для разгрузки мощностей городской инфекционной клинической больницы №1, где проходят лечение пациенты с клещевым энцефалитом и кишечной инфекцией — летом данный профиль традиционно требует особого внимания специалистов, уточнили в минздраве.

В настоящий момент в регионе перепрофилированный коечный фонд составляет 1830 единиц — из них занято 1495 коек.