Благовещенск, , 05:42 — REGNUM В Благовещенске по решению суда с 8 июня на 60 суток приостановлена деятельность торгового центра «Три кита», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Заражение коронавирусом было выявлено у пяти сотрудников торгового центра. После чего специалисты Роспотребнадзора провели расследование и пришли к выводу, что в ТЦ нарушались санитарные правила.

«В ходе проведения эпидемиологического расследования осуществлен отбор проб объектов внешней среды на выявление возбудителя COVID-19, РНК коронавируса 2019-nCov обнаружены в женском туалете на ручке двери, на ручке двери и шпингалете в мужском туалете и в помещении прессовки отходов на ручке двери», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье неизвестные распространили листовки, призывающие не вакцинироваться от COVID-19. Жителей пугают тем, что после прививки через два года могут развиться онкозаболевания. Тема вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Свои мнения высказали сторонники и противники вакцинации, но мало кто задался вопрос — а кто и зачем организовал антипрививочную кампанию?