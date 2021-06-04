Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 12:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин постепенно будет возвращаться из онлайн-формата работы в офлайн, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что пандемия коронавируса ещё не ушла.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Путин примет очное участие в Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня. По его словам, мероприятия форума проходят в комбинированном формате.
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Накануне, 3 июня, Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания нескольких крупных соглашений, в том числе меморандума по проекту разработки платинового месторождения в Красноярском крае.