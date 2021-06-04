Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин постепенно будет возвращаться из онлайн-формата работы в офлайн, заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы видите, что он уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью. Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим», — сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что пандемия коронавируса ещё не ушла.

«Мы все равно соблюдаем какие-то ограничения, поэтому президент тоже делает это все плавно», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Путин примет очное участие в Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня. По его словам, мероприятия форума проходят в комбинированном формате.

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Накануне, 3 июня, Путин по видеосвязи принял участие в церемонии подписания нескольких крупных соглашений, в том числе меморандума по проекту разработки платинового месторождения в Красноярском крае.