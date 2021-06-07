Москва, , 19:05 — REGNUM В Госдуме провал вакцинации от COVID-19 объяснили кризисом доверия к власти, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

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«Есть только одно рациональное объяснение: провал вакцинации — это результат антинародных реформ, неравенства и нищеты», — считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Доверие к власти подорвано, большинство людей убеждены, что государство равнодушно к их бедам и это отношение проецируется и на прививочную кампанию, рассуждает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что в 2018 году по доверию к власти был нанесен сокрушительный удар, когда вопреки всем обещаниям в России подняли пенсионный возраст.

«Теперь граждане убеждены, что государство не заботится о них, не желает им добра, и что от такого государства можно ожидать любой подлости. На этом фоне от вакцинации все тоже ждут подвоха», — полагает Миронов.

Выход он видит в отказе от антинародных реформ.

В то же время широкий общественный резонанс получил законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок. Жители России опасаются, что с принятием закона вакцинация станет обязательной, что противоречит Конституции страны.

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