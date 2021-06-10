Чита, , 08:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 10 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 815, причём 69 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 903 пациента (+28 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 842 человека (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 47 находятся в тяжёлом состоянии (+6 за последние сутки), 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за последние сутки).

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