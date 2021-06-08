Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM В Нижегородской области наименее активно вакцинируются от коронавирусной инфекции учащиеся местных вузов. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

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По данным ведомства, прививки от коронавируса получили только 1 133 студентов, то есть около 1% от общей численности учащихся.

А наибольшую активность продемонстрировали сотрудники нижегородских медицинских учреждений — на настоящий момент прививку от коронавируса уже сделали более 56% медиков.

Также стало известно о том, что более 70 тысяч нижегородцев, страдающих хроническими заболеваниями, привились от коронавирусной инфекции. При этом ни у кого из них не наблюдалось каких-либо серьезных побочных эффектов после вакцинации.