Магас, , 10:16 — REGNUM В Ингушетии принято решение о продлении ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ о внесении изменений, касающихся сроков соблюдения ограничений.

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Так, запрещение на проведение массовых мероприятий будет действовать в республике до 15 июля 2021 года. К массовым мероприятиям относятся «досуговые, развлекательные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные и подобные мероприятия, подразумевающие очное присутствие граждан».

Исключение сделано лишь для официальных мероприятий. При этом при их проведении должны строго соблюдаться противоэпидемические требования.

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