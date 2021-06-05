Санкт-Петербург, , 08:22 — REGNUM В Российской Федерации стартовало производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших. Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

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Напомним, что ранее российский Минздрав одобрил применение препарата «КОВИД-глобулин» против коронавируса SARS-CoV-2. Данный препарат основан на плазме крови тех людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

По словам Мурашко, антиковидный иммуноглобулин — это высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Мурашко уточнил, что этот препарат является наиболее приритетным в сравнении с антиковидной плазмой.

Также Мурашко отметил, что монотерапия тем или иным препаратом против коронавируса не всегда дает полный эффект, поэтому врачи стали выбирать в том числе и комбинацию препаратов.