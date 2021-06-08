Белгород, , 12:20 — REGNUM В Белгородской области 8 июня выявлено 58 новых носителей коронавируса, что на четыре меньше, чем сутками ранее. Врачи выписали после выздоровления ещё 121 пациента. Скончались от осложнений при COVID-19 двое пенсионеров и мужчина 1977 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждён 39 271 случай заболевания COVID-19. Справились с болезнью 35 039 человек. Продолжают лечение в стационарах 945 пациентов, получают амбулаторную помощь 2579 жителей, соблюдают самоизоляцию 9604 человека. От осложнений при коронавирусе в регионе кончались 708 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 подано 338 099 заявок, в том числе 4342 добровольца записались за прошедшие сутки. Первым компонентов вакцины привились 337 566 человек, полностью завершили иммунизацию 242 668 жителей.