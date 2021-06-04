Сургут, Югра, , 16:10 — REGNUM В Сургуте жёстко задержали за отсутствие защитной маски в супермаркете Наталью Макагон, известную, как помощницу депутата городской думы Евгения Барсова (ЛДПР). Видео происшествия появилось в паблике «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Конфликт между полицейским и помощницей депутата снимала по просьбе Макагон её знакомая. Нарушительница масочного режима сперва спокойно последовала за правоохранителем, но у неё зазвонил телефон. Полицейский пресёк телефонный разговор. На видео отчётливо запечатлено, как он её сперва толкнул, а потом стал выкручивать руки женщине, называя действия Макагон мелким хулиганством, поясняя при этом, что она имеет право на объяснение своего поведения, а также имеет право обжаловать его действия в суде или прокуратуре.

В итоге, Наталья Макагон сообщила местным СМИ, что сняла побои и намерена обратиться в прокуратуру. Начальник пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина сообщила, что в отношении помощницы депутата «составили административный протокол за невыполнение правил при ЧС или угрозе ее возникновения».

Напомним, это не первый масочный скандал в торговом центре Сургута. Ранее, 9 января 2021 года, полицейские скрутили супружескую пару, которая зашла в ТЦ «Весна» без масок. В итоге Сургутский городской суд назначил нарушителям масочного режима штраф за неповиновение сотрудникам полиции — по 600 рублей каждому. Инициированная по жалобам на полицейское задержание проверка, не выявила фактов превышения должностных полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сургуте подвели итоги проверки «масочного скандала» в торговом центре