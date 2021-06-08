Москва, , 08:30 — REGNUM В павильонах «Здоровая Москва», работающих в парках и зонах отдыха столицы прививку от COVID-19 (первый компонент вакцины) сделали уже более 20 тысяч человек, сообщается на портале градоначальника.

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Для москвичей старше 60 лет, сделавших прививку от коронавируса, действует до 1 июля программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе». Им вручают карту на 1 тысячу призовых баллов (один балл равен одному рублю).

Также в павильонах «Здоровая Москва» проводится расширенное обследование состояния здоровья москвичей. Всего в программу входит более 10 различных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, столичных парках в павильонах «Здоровая Москва» за три недели работы прошли обследование более 67 тысяч человек.

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