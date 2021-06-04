Абакан, , 10:47 — REGNUM В Хакасии подтверждён ещё один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM 4 июня в правительстве республики, скончалась 69-летняя женщина.

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Таким образом, с начала 2021 года в Хакасии умерли 189 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в регионе выявлен 5701 носитель коронавируса, выздоровели 5238 человек.

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