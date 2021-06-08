Пермь, , 13:09 — REGNUM В Пермском крае выявлено 97 новых заражений коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя, сообщает 8 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число заражённых в регионе с конца марта 2020 года достигло 58 235. Оправились от болезни 52 575 пермяков. В больнице лечение проходят 543 пациента с COVID-19.

Жертвами заболевания стали 2497 человек. За последние сутки зафиксировано семь летальных исходов.