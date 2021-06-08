Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Основной корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице в Санкт-Петербурге полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусной инфекцией до 13 июня. Об этом 8 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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«Перепрофилируют корпус на Народной улице, это более 800 коек», — уточнил собеседник агенства.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что по итогам первой недели июня в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Как объяснил градоначальник, это связано с цикличностью вирусной активности. При этом заметим, что Смольный перестал публиковать данные по развернутым и занятым койкам с начала июня. По не которым данным, в настоящий момент в стационарах города свободно лишь 8% коек.

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«Сейчас идет выписка пациентов, которые могут быть выписаны, остальных переводят в другие стационары. После того как все пациенты покинут корпус будет проведена дезинфекция, после чего мы начнем принимать пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, — пояснили ИА REGNUM в госпитале. — Ориентировочно корпус заработает к пятнице-понедельнику».

В полевом госпитале, развернутом в выставочном корпусе «Ленэкспо», в настоящий момент свободно три четверти коек. Напомним, что на конец мая там было развернуто 295 коек.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 446 427 случаев заражения COVID-19. Скончались 14 669 человек, в том числе 49 — за последние сутки. Выздоровело 413 956 человек.

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