Ханты-Мансийск, , 06:03 — REGNUM В Югре в связи со сложной эпидситуацией по ОРВИ закрыты одна группа в вузе, два детских сада, а также несколько классов и групп в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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за неделю, с 31 мая по 6 июня, на 74,7% превышен эпидпорог по ОРВИ у жителей ХМАО от 15 лет и старше.

В структуре заболеваемости ОРВИ в Югре доля взрослых составила 38,6%, детей — 61,4%. Рост заболеваемости отмечен в Сургуте, Мегионе, Советском районе и городе Радужном.