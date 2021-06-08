Ижевск, , 08:16 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 июня прививку от коронавируса сделали 125 287 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 99 457 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 2097 человек. 1472 жителя Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня в республике провели 1 181 972 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1862 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2766 исследований.

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