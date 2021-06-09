Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM Запрет на приём алкоголя повлиял на темпы вакцинации от коронавируса в Ростове-на-Дону. Так объяснил временный провал прививочной кампании сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в ходе регионального оперштаба.

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«Это [снижение темпов вакцинации] было вызвано длительными майскими праздниками. Люди в эти десять дней прямо говорили, что не хотят вакцинироваться, потому что после прививки нельзя пить алкоголь три дня. Это смешно, но правда. И десять дней у нас был провал», — сказал градоначальник.

Донского губернатора Василия Голубева такая формулировка, мягко говоря, удивила.

«Во-первых, выпивать, Алексей Валентинович. Во-вторых, понятно, что людям хочется немножечко отдохнуть и чуть поспокойнее себя чувствовать», — попытался сгладить глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Проработать вопрос «настоятельной вакцинации» предложил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

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