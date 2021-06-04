Кемерово, , 08:18 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 4 июня, за прошедшие сутки выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — семь, Чебулинский МО — четыре, Киселевск — три, Краснобродский — два, Междуреченск — два, Прокопьевск — два, Юрга — два, Кемеровский МО — два, Крапивинский МО — два, Мариинский МР — два, Тисульский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Мыски — один, Полысаево — один, Гурьевский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона. За это же время 58 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 37 148 случаев заражения коронавирусом, 35 944 человека выздоровели, 732 пациента скончались.