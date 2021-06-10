Обнинск, Калужская область, , 11:40 — REGNUM Программа реабилитации работников, переболевших COVID-19, активно реализуется на обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. До конца года реабилитационную помощь в санаториях России смогут получить более 100 работников. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Сотрудники «Технологии» смогут пройти курс оздоровления после COVID-19 в санаториях «Жемчужина Кавказа» в Ессентуках и «Вятичи» Калужской области. Договоры, заключенные предприятием с этими оздоровительными учреждениями, позволяют получить комплекс реабилитационных процедур 120 работникам ежегодно. Программа восстановления включает физиотерапию, лечебную и дыхательную гимнастику, прогулки, минерализацию организма. Семнадцать сотрудников предприятия уже воспользовались возможностями программы, еще около 40 человек готовятся оздоровиться в течение летнего периода.

«Обеспечение сотрудников санаторно-курортным лечением — часть социального пакета, эта норма закреплена в коллективном договоре предприятия. В 2021 году мы приняли решение расширить перечень санаториев для обеспечения путевками тех, кто переболел COVID-19. Реабилитация позволит сократить срок возвращения переболевших работников к полноценной жизни», — отметил Андрей Силкин.

Обнинская «Технология» является социально-ответственным работодателем Калужской области. Предприятие в полном объеме выполняет обязательства, гарантированные работникам в рамках трудового законодательства, а также обеспечивает реализацию социальных программ, включающих добровольное медицинское страхование и санаторно-курортное лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: На Обнинском предприятии «Технология» стартовала вакцинация от COVID-19