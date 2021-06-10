Ханты-Мансийск, 10 июня 2021, 08:28 — REGNUM В Югре за сутки вновь выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 10 июня региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 61 случай.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 10 июня в Югре зарегистрировано 58 062 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 56 641 человек, 800 пациентов с COVID-19 скончались.