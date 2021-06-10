Симферополь, , 10:50 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 июня. Накануне, 9 июня, сообщалось о 113 новых случаях заражения.

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За последние сутки выписаны с выздоровлением после ковида 109 крымчан. В статистику смертности от осложнений на фоне коронавируса включено ещё шесть случаев. В больницах региона с COVID-19 и пневмонией находятся 1 694 человека.

Всего на 10 июня в Крыму выявлено 44 544 носителей коронавируса, выздоровели после ковида 41 297 человек. Скончались 1 402 пациента.