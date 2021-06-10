Москва, , 14:34 — REGNUM Формирование коллективного иммунитета является основным для окончания распространения коронавируса. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения [заболевания]. Это первое», — сказал Мурашко.

Вторым пунктом он назвал соблюдение масочного режима и дистанцирования до конца существования ограничительных мероприятий — «до набора именно коллективного иммунитета»: «Это принципиально важная позиция».