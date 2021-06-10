Саратов, , 08:53 — REGNUM В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 110 человек, у 36 из них диагностирована пневмония. По информации на 10 июня, с начала пандемии зарегистрировано 63 820 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели всего 60 842 пациента, за сутки — 153 человека. Скончались 1153 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число инфицированных за минувший день подтверждено в Саратове — 49 случаев, остальные — в других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на 10 июня в Югре зарегистрировано 58 062 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 56 641 человек, 800 пациентов с COVID-19 скончались.

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