Саратов, , 11:46 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 погибшими по состоянию на 10 июня числятся 1159 человек.

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Жертвами коронавирусной инфекции за минувший день стали трое мужчин и три женщины в возрасте от 60 до 77 лет, уточнили в облминздраве.

Число активных больных составляет 1819 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 10 июня с начала пандемии зарегистрировано 63 820 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели всего 60 842 пациента, за сутки — 153 человека.

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