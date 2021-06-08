Улан-Удэ, , 06:41 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 39 374. Об этом утром 8 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 21 063 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли шесть пациентов с COVID-19 (всего умерли 923 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1210 (+108) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3406 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 37 624 (+95) человека.

В реанимации остаются 84 пациента в тяжёлом состоянии (46 — старше 65 лет). В том числе 49 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (30 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 90,1% — из 1343 перепрофилированных коек заняты 1210.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии, занявшей третье место в России по темпу прироста носителей коронавируса, усилили ограничительные меры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии отменили массовые мероприятия и ограничили работу общепита