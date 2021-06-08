Москва, , 10:37 — REGNUM На сегодняшний день рано говорить о победе над коронавирусной инфекцией. Об этом в приветствии участникам форума «Примаковские чтения» заявил президент РФ Владимир Путин. Обращение главы государства зачитал 8 июня его помощник Юрий Ушаков.

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При этом российский лидер подчеркнул, что мировому сообществу необходимо уже сейчас задуматься об уроке, который мир должен извлечь из пандемии коронавируса.

«Уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — подчеркнул Путин.

Глава государства также в очередной раз напомнил, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий всего мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня заместитель Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что, а России нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на переломе. Он подчеркнул, что этому способствовала в том числе и вакцинация.

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Так, если на пике пандемии в России было развернуто 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то сегодня действует меньше 100 тыс. коек, из которых почти 25−30% составляет резервный коечный фонд.

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