Москва, 8 июня 2021, 10:37 — REGNUM На сегодняшний день рано говорить о победе над коронавирусной инфекцией. Об этом в приветствии участникам форума «Примаковские чтения» заявил президент РФ Владимир Путин. Обращение главы государства зачитал 8 июня его помощник Юрий Ушаков.
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При этом российский лидер подчеркнул, что мировому сообществу необходимо уже сейчас задуматься об уроке, который мир должен извлечь из пандемии коронавируса.
Глава государства также в очередной раз напомнил, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий всего мирового сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня заместитель Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что, а России нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на переломе. Он подчеркнул, что этому способствовала в том числе и вакцинация.
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Так, если на пике пандемии в России было развернуто 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то сегодня действует меньше 100 тыс. коек, из которых почти 25−30% составляет резервный коечный фонд.
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