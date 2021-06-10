Саратов, , 14:20 — REGNUM В Саратове ковидный стационар, развернутый на базе больницы №12, закрывают. Сотрудники госпиталя и персонал направлены на работу по основному профилю деятельности. Об этом в ходе брифинга 10 июня заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

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С его слов, населению в настоящее время крайне необходима госпитализация по другим профилям, в частности по сердечно-сосудистым заболеваниям и неврологии.

В ковидных госпиталях Саратовской области на сегодняшний день находятся 1170 пациентов. У 953 из них лабораторно подтвержден COVID-19, пневмония диагностирована у 1122 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 112 больных, кислородную поддержку получают 412 человек. Из 1470 коек, свободны порядка 24%, уточнил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за снижения уровня ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом отпала необходимость в ковидном госпитале, развёрнутом в горбольнице №1 Петропавловска-Камчатского.

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