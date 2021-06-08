Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 8 июня, заработал ещё один пункт вакцинации от коронавируса — на второй социальной продовольственной ярмарке в Кировском районе. Об этом сообщает мэрия города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Точка вакцинации для жителей также организована и работает с понедельника в приёмной депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Трубникова по адресу: ул. Петухова, 95/1», — уточнили в городской администрации.

Отметим, что один из первых пунктов, организованных вне лечебного учреждения в Кировском районе Новосибирска, открылся в апреле в здании районной администрации. За время работы в нём были привиты 525 человек.

В настоящее время в Кировском районе города работает десять пунктов вакцинации.