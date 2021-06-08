Самара, , 13:21 — REGNUM 64 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 65 335 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончался 2041 пациент с COVID-9, при этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть девяти таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, справились в регионе с вирусом 62 359 человек, в том числе за прошедшие 24 часа победили инфекцию 61 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 июня в регионе выявили 65 новых носителей коронавируса.