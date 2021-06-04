Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Борьба с пандемией коронавируса в России пока ещё не завершена. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Мы не завершили борьбу с пандемией. У нас по-прежнему есть очаги. Мы переломили ситуацию и движемся правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас», — сказал Мурашко.

По его словам, вакцинация от COVID-19 — один из путей быстрого завершения пандемии коронавируса.