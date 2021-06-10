Брянск, , 13:53 — REGNUM В Брянской области 10 июня выявлены 84 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1864 теста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Всего в Брянской области зарегистрировано 41 088 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 40 132 человека, в том числе 91 пациент выписан после лечения за минувшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 581 392 исследования на коронавирус.