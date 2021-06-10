Грозный, , 08:50 — REGNUM Минздрав РФ порекомендует субъектам РФ использовать опыт Чечни для наращивания темпов вакцинации. В республике рост этого показателя вдвое превышает среднероссийский. Об этом было сказано 8 июня в ходе видеоселекторного совещания под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Субъектам страны с низким охватом населения вакцинацией дали рекомендацию использовать опыт Чеченской Республики для организации эффективной вакцинальной кампании», — говорится в сообщении минздрава республики на странице ведомства в Instagram. В настоящее время в Чечне привиты около 113 тыс. жителей. Доля привитых составляет более 20% от всего количества граждан, подлежащих вакцинации. Из числа всех привитых 11,6% составляют лица старше 60 лет.