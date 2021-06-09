Курск, , 15:42 — REGNUM В Курской области 9 июня зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 39 тыс. 1 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 37 тыс. 392 пациента, в том числе 57 — за последние сутки.