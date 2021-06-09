Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Институт гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге собирает статистику по количеству осложнений после вакцинации от коронавирусной инфекции. В городе зарегистрированы десятки таких случаев, сообщил 9 июня вице-губернатор Олег Эргашев в прямом эфире во «ВКонтакте».

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По его словам, для каждого горожанина есть на выбор три вида вакцины. На данный момент первую прививку от коронавируса поставили 730 тыс. петербуржцев, а полный цикл вакцинации прошли 605 тыс., при этом 40% из них — люди старше 60 лет. А полную статистику по вакцинированным собирают в институте гриппа имени Смородинцева.

«Статистика [осложнений] не такая большая, ее пока нет смысла публиковать, поскольку десятки, сотни случаев, которые после 730 тысяч вакцинаций, это меньше долей десятых процента. Но, тем не менее, это есть, это изучается. Чаще всего бывает первый день сложный, когда он с гриппоподобным синдромом связан, бывают некоторые другие какие-то моменты», — рассказал Эргашев.

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