Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM В екатеринбургском парке Маяковского установят временный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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Горожане смогут поставить прививку 5−6 июня 2021 года с 11:00 до 16:00 (время местное). Вакцины будут ставить у центрального входа в парк.

С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Как сообщало ИА REGNUM, также в городе появился пункт вакцинации в зоопарке.

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