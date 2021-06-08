Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 66 заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 8 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

С начала пандемии в регионе зафиксировано 44 803 носителя коронавируса, в том числе 3708 детей. На 100 тыс. населения приходится 2285,96 факта заболевания.

Выздоровел 41 351 оренбуржец. В больницах на лечении находятся 440 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 151 человека оценивается как тяжёлое.

Жертвами COVID-19 стали 1014 жителей Оренбуржья. За последние сутки подтверждено пять смертей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье от COVID-19 вакцинировано 27% взрослого населения